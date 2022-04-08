Мишель анонсировал спецсаммит ЕС по Украине
Европейский совет проведет 30 и 31 мая специальное заседание по Украине. Об этом заявил Глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает Корреспондент.
"Как обсуждалось в Версале и на последнем Европейском совете, специальный Европейский совет состоится 30 и 31 мая. На повестке дня оборона, энергетика и Украина", - написал Мишель в Твиттер.
Тем временем, в Украину приехала глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен и посетила Бучу.
Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ускоренными темпами идет к объединению с ЕС и сейчас принимает меры для интеграции в европейские рынки.