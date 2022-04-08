Мишель анонсировал спецсаммит ЕС по Украине

Европейский совет проведет 30 и 31 мая специальное заседание по Украине. Об этом заявил Глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает Корреспондент.

"Как обсуждалось в Версале и на последнем Европейском совете, специальный Европейский совет состоится 30 и 31 мая. На повестке дня оборона, энергетика и Украина" , - написал Мишель в Твиттер.

Тем временем, в Украину приехала глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен и посетила Бучу.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ускоренными темпами идет к объединению с ЕС и сейчас принимает меры для интеграции в европейские рынки.