ОВА: РФ нанесла по Одессе ракетный удар
Российские военные нанесли ракетный удар Одессе в пятницу. Пострадавших нет. Об этом заявил руководитель Одесской ОГА/ОВА Максим Марченко, сообщает Украинская правда.
"Сегодня враг нанес ракетный удар недалеко от Одессы. К счастью, пострадавших нет", - сказал Марченко в Telegram.
Ранее, в четверг ночью военные РФ нанесли удар с берегового ракетного комплекса "Бастион" по поселку Красноселка Одесской области. Есть погибшие и раненые, повреждены объекты инфраструктуры.
Из-за опыта обстрела мирных жителей в Краматорске и угрозы нового ракетного удара по Одессе на территории Одесщины вводят комендантский час на полтора дня.