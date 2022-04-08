Денисова сообщила о групповых изнасилованиях детей оккупантами

Омбудсмен Людмила Денисова заявила о нескольких случаях изнасилования несовершеннолетних военными РФ, сообщает Корреспондент.

"Уровень жестокости армии террористов и палачей РФ не знает границ - изнасилованные дети…Девочка, 14 лет, изнасилована 5 мужчинами-оккупантами. Сейчас беременна. Буча", - говорится в заявлении.

Также, по словам Денисовой, российские военные изнасиловали в Буче 11-летнего мальчика на глазах у мамы. Ее привязали к стулу, чтобы она смотрела.

"Женщина 20 лет, изнасилование тремя оккупантами сразу во все возможные места. Ирпень. Нет такого места ни на земле, ни в аду, где рашистские преступники смогут укрыться от расплаты" , - написала омбудсмен.

Она отметила, что изнасилования строго запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.