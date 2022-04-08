Джонсон анонсировал дополнительное оружие для Украины

Великобритания дополнительно направит Украине вооружения общей стоимостью 100 млн фунтов стерлингов, в том числе ПЗРК Starstreak. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, сообщает Корреспондент.

"Сегодня я могу объявить, что Великобритания отправит высококачественную военную технику стоимостью 100 млн фунтов Вооруженным силам Украины, в том числе ПЗРК Starstreak, еще 800 противотанковых ракет и высокоточные боеприпасы" , – цитирует The Guardian речь Джонсона во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Также Джонсон похвалил Германию за попытки снизить зависимость от российских ископаемых видов топлива.

"Это нелегко для любого из нас, и я аплодирую сильным решениям правительства Олафа Шольца отодвинуть Германию от российских углеводородов" , – сказал он.

В свою очередь Шольц заявил, что Германия активно работает, чтобы стать независимой от импорта нефти из России, и это может произойти уже в этом году.

Также канцлер Германии в очередной раз призвал Россию "договориться о прекращении огня и вывести все войска" из Украины.