Захваченное судно Сапфир вернули под контроль Украины

Поисково-спасательное судно Сапфир, захваченное российскими оккупантами, вернулось под контроль Украины. Об этом заявила пресс-служба Министерства инфраструктуры, сообщает Новое время.

Судно вернули Украине 8 апреля, вечером его уже буксировали на рейд румынского порта Сулина благодаря совместным усилиям руководства страны, Мининфраструктуры, Морской поисково-спасатальной службы и Международной Морской Организации. Всех 19 членов экипажа освободили из российского плена в рамках первого обмена 25 марта.

"Спасательное судно Сапфир — единственное украинское гражданское специализированное судно, которое находится в постоянной поисково-спасательной готовности и может выполнять соответствующие задачи в открытом море. Речь идет не только о поиске и спасении людей, но и об аварийном буксировании и тушении пожаров" , — отметили в Мининфраструктуры.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину судно участвовало в спасательных операциях в Черном море, в частности, помогло потушить пожар на борту танкера Millenial Spirit под флагом Молдовы, который подвергся российскому обстрелу. Сапфир захватили 26 февраля, когда судно выполняло гуманитарную миссию в районе острова Змеиный.

Всего Россия захватила три украинских судна — Сапфир, Афина и Принцесса Николь. Захват гражданских кораблей прямо нарушает нормы Международного морского права и Международную конвенцию по безопасности мореходства.