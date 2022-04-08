ЕК сделала предупреждение Венгрии за оплату российского газа рублями

Главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предупредила Венгрию о нарушении санкций против России. Речь идет об оплате российского газа рублями, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Мы проанализировали указ Путина. То, что предлагает Путин - перевести евро в рубли, а затем оплатить газ - это нарушение санкций" , - сказала в интервью телеканалу CNN глава Еврокомиссии.

Она добавила, что если Венгрия заплатит за российский газ рублями, то страна нарушит санкции, которые ЕС наложил на Россию.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия провела анализ требования России рассчитываться за газ рублями.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности перейти на оплату за газ в рублях.