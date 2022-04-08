В британском парламенте заговорили об аресте Путина

Великобритания должна возглавить процесс подачи заявления в Международный уголовный суд в Гааге по поводу выдачи международного ордера об аресте президента РФ Владимира Путина. Об этом в комментарии агентству Guildhall заявила член британского парламента, представитель офиса международных отношений Либеральной партии Великобритании Лейла Моран, сообщает Укринформ.

Она прокомментировала введенные недавно международные санкции против России и отметила, что «эти санкции были нужны срочно – но пока украинцев истребляют, мы не можем на них остановиться».

«Время относиться к армии и наемникам Путина как к террористам – тем, кем они собственно и являются, применяя британские регуляторные возможности о признании их вне закона. Нам необходимо возглавить призывы к Международному уголовному суду, чтобы предоставить международный ордер на арест Путина» , – сказала Моран.

Депутат также отметила, что многим российским богачам и высокопоставленным лицам удается скрываться от ответственности в Великобритании.