Голова поселка: в Макарове обнаружили тела 132 расстрелянных гражданских

В поселке Макаров Киевской области обнаружили тела 132 расстрелянных российскими военными мирных жителей.﻿ Об этом заявил Макаровский поселковый голова Вадим Токарь в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"На освобожденных территориях мы увидели их (российских войск - ред.) зверства. По состоянию на вчерашний день мы подняли 132 гражданских мирных жителя, которые были просто расстреляны российскими орками, я их людьми назвать не могу" , - сказал Токарь.

Он сообщил, что в поселке разбомбленные дома, уничтожены больница, детские сады и практически вся инфраструктура.

"Мы больше месяца без электроснабжения, без воды, без газа, без тепла, без связи. Связь возобновили буквально несколько дней назад" , - отметил поселковый голова.

По предварительным подсчетам, отметил он, Макаров разрушен примерно на 40%.

В то же время он добавил:

"У нас есть населенные пункты, которые находились под оккупацией, такой населенный пункт – Андреевка – там еще больше разрушений. Мы только приступаем к их описанию".

По словам Токаря, сейчас в Макарове возобновляют электроснабжение по всей громаде, по газоснабжению ситуация сложнее, поскольку заминированы поля и лесополосы.