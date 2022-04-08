Зеленский назвал мощным сигналом визит представителей ЕС в Киев
Президент Владимир Зеленский поблагодарил представителей Европейского Союза за визит в Киев в сложные времена и назвал его знаком поддержки и веры в победу страны, сообщает Укринформ.
"Это большая поддержка нашего народа и большая поддержка нашей победы. Она точно будет. Победа Украины в войне против Российской Федерации", – сказал Зеленский во время совместного с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем брифинга.
Он поблагодарил Урсули фон дер Ляйен и Жозепа Борреля за то, что они приехали в Украину в такие трудные времена, за то, что посетили Бучу.
"Это очень мощный сигнал, что Украина и Европейский Союз вместе. Вместе в борьбе за справедливость, за достоинство, в борьбе за ценность, за ценность человеческой жизни. Это подтверждение того, что мы будем работать вместе", – сказал глава государства.