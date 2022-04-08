Энергоатом: на ЧАЭС хранилище ядерных отходов не пострадало

Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива в Чернобыльской зоне не пострадало во время оккупации российскими военными.﻿ Об этом заявила пресс-служба НАЭК "Энергоатом", сообщает Укринформ.

"В целом Хранилище не пострадало, его периметр не поврежден. Все оборудование, компьютерная и другая специальная техника – на месте" , - информирует пресс-служба "Энергоатома" в Телеграме.

Отмечается, что в Хранилище имеются признаки мародерства: повреждены несколько дверей, исчезли некоторые бытовые устройства.