Арестович: Россия намерена завершить войну

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия хочет закончить войну и на это указывает ряд признаков. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, сообщает Корреспондент.

По его словам, заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о значительных потерях армии РФ значат, что Россия надеется на мирное соглашение с Украиной.

"Они хотят закончить войну, потому что сочетание поражений на поле боя и санкций, которые ломают хребет их экономики, ставит под вопрос социально-политическое положение внутри самой Российской Федерации" , - заявил Арестович.

По его словам, россияне проиграли на шести оперативных направлениях из восьми, и это стало понятно, когда в РФ объявили, что не хотели штурмовать Киев, а всего лишь отвлекали войска.

"Сейчас главная их забота - чтобы Путин приехал на встречу с Зеленским хоть с какой-нибудь силовой позицией. Хоть что-нибудь взять, Мариуполь, зону ООС, хоть какую-то серьезную угрозу создать, потому что там, где Путин - там победа, он не может себе позволить приехать тотально проиграв" , - сказал Арестович.

Он отметил, что в своем проигрыше Путин готов обвинить свое окружение, сфальсифицировав заговор против себя.

"Пока у них иллюзия, что они могут взять Мариуполь, они могут окружить зону ООС и он приедет торговаться о своем проигрыше, об условиях оформления своего проигрыша, но хотя бы не с таких позорных позиций, которые у него есть сейчас" , - подчеркнул советник глав ОП.

По его словам, в случае, если переговоры не будут успешными для России, в Кремле все равно будут говорить, что все цели "спецоперации" достигнуты.