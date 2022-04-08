Верещук сообщила об эвакуации более 6,6 тыс человек

В пятницу, 8 апреля, в рамках работы гуманитарных коридоров эвакуировали 6665 человек. Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Укринформ.

"За сегодня эвакуировали 6665 человек. Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 5158 человек. Из них: 1614 - мариупольцы; 3544 - жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск, Токмак, Мелитополь Энергодар, Орехов, Гуляйполе)" , - проинформировала Верещук в Телеграме.

Она добавила, что в Мелитополе уже сутки оккупационные войска удерживают изъятые 8 автобусов для эвакуации. Украина ведет переговоры, чтобы эти автобусы вернули и, согласно договоренностям, можно было провести эвакуацию местных жителей.

По словам чиновницы, колонна автобусов, которые с утра были отправлены из Запорожья в Бердянск, продолжает путь по маршруту.

Кроме того, из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и поселка Горское Луганской области сегодня удалось эвакуировать 1507 человек, отметила Верещук.