Макрон: Франция собирает доказательства военных преступлений РФ в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция собирает доказательства о российских военных преступлениях в Украине, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

"Даже принимая максимальные меры предосторожности, которые я должен принять как глава государства, могу сказать, что это военные преступления русских" , - заявил Макрон.

Он также добавил, что послал в Украину французских жандармом, чтобы они помогли собрать доказательства военных преступлений России.

Напомним, Макрон заявил о том, что Франция готова стать гарантом безопасности Украины после завершения войны. Он также рассказал, что внимательно следит за гуманитарными вопросами в Украине, и ситуации в блокированном российскими войсками Мариуполе.