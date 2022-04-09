Макрон: Франция собирает доказательства военных преступлений РФ в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция собирает доказательства о российских военных преступлениях в Украине, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.
"Даже принимая максимальные меры предосторожности, которые я должен принять как глава государства, могу сказать, что это военные преступления русских", - заявил Макрон.
Он также добавил, что послал в Украину французских жандармом, чтобы они помогли собрать доказательства военных преступлений России.
Напомним, Макрон заявил о том, что Франция готова стать гарантом безопасности Украины после завершения войны. Он также рассказал, что внимательно следит за гуманитарными вопросами в Украине, и ситуации в блокированном российскими войсками Мариуполе.