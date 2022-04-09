Четыре страны присоединились к эмбарго на экспорт высоких технологий в РФ

Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн присоединились к группе стран, ограничивающих доступ РФ к высоким технологиям. Такое ограничение должно подорвать способность, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом пишет Bloomberg.

Таким образом, число стран, согласовавших свой экспортный контроль из США, достигло 37. В эту группу также входят страны Европейского Союза, Япония, Канада и Великобритания.