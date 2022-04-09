Байден подписал закон об отмене нормальных торговых отношений с РФ и Беларусью

Президент США Джо Байден подписал законы о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Республикой Беларусь, а также о запрете импорта российского газа и нефти, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Закон о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью позволяет властям устанавливать более высокие пошлины, чем для других членов Всемирной торговой организации. Он будет действовать до 2024 года.

В США ожидают, что это еще больше усилит давление на экономику России, которая уже движется к "глубокой рецессии".