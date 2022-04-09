"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов на 9 апреля

"Укрзализныця" продолжает вывозить украинцев в более безопасные области. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на сегодня, 9 апреля, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Эвакуационные поезда на 9 апреля

Краматорск

11:00 - 7842 Краматорск - Лозовая

13:00 - 274/273 Краматорск – Львов

14:00 - 7844 Краматорск - Лозовая

16:00 – 276/275 Краматорск - Черновцы

17:00 - 278/277 Краматорск - Тернополь

Покровск

10:00 - 240/239 Покровск - Тернополь

12:30 - 7933 Покровск - Пятихатки

14:30 - 7935 Покровск - Пятихатки

15:30 - 7937 Покровск - Пятихатки

16:30 - 7939 Покровск - Пятихатки

16:30 - 234/233 Покровск - Чоп

17:30 - 225/226 Покровск - Черновцы

Пятихатки

17:00 - 7901 Пятихатки - Львов

19:00 - 7903 Пятихатки - Львов

20:00 - 7905 Пятихатки - Львов

21:00 - 7731 Пятихатки - Львов

Львов

15:00 - 274/273 Львов - Полтава Юж.

17:02 - 814/813 Львов - Хелм

19:30 - 278/277 Львов - Полтава Юж.

21:00 - 276/275 Львов - Полтава Юж.

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