Пентагон: CША разместят в Словакии ЗРК Patriot

После того как Братислава объявила о передаче Киеву своей зенитно-ракетной системы С-300, в США заявили, что разместят в Словакии один ЗРК Patriot, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление Министерства обороны США.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что зенитный ракетный комплекс Patriot будет доставлен в Словакию в ближайшие дни.

"Продолжительность развертывания противоракетной обороны еще не установлена, поскольку министерство обороны продолжает консультации с правительством Словакии о более постоянных решениях в области ПВО" , - отметил Остин.

Он добавил, что Соединенные Штаты будут продолжать координировать свои действия с союзниками и партнерами для удовлетворения потребностей украинских военных.

Представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что система ПВО С-300, которую Словакия передает Украине, и ракетная система Patriot, которую поставляют США, являются неотъемлемой частью более широких усилий Министерства обороны США и союзников по укреплению восточного фланга НАТО.

По его словам, это будет способствовать улучшению сдерживания врага, а также укреплению украинских сил в обороне.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников призвал международное сообщество предоставить Киеву современное вооружение.