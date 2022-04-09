НБУ резко сократил продажу валюты из резервов за последнюю неделю

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 4 по 8 апреля 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 222,45 млн долларов и 90,39 млн евро. При этом НБУ купил 11,50 млн долларов и 5,50 млн евро, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

С начала года НБУ купил на межбанке 1778,80 млн долларов и 80,17 млн евро. При этом НБУ продал 4501,94 млн долларов и 1082,65 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 2723,14 млн долларов и 1002,48 млн евро.