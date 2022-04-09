Генштаб: РФ продолжает наращивать силы для захвата востока Украины

Российские захватчики продолжают перегруппировку с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 9 апреля.

"Оккупанты продолжают осуществлять подготовку к наступлению на востоке нашего Государства с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей" , - говорится в сообщении.

Сообщается, что на Полесском направлении враг активных действий не предпринимал. При этом отдельные подразделения, выведенные с территории Украины, продолжают находиться на территории Республики Беларусь.

По имеющейся в Генштабе информации, для перегруппировки враг осуществляет перемещение подразделений из состава 35-ой общевойсковой армии Восточного военного округа и 76-ой десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации в Белгородске и Воронежской области.

На Северском направлении враг завершает проведение перегруппировки сил и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях, а также перемещение отдельных подразделений из состава 41-ой общевойсковой армии и 90-ой танковой дивизии на территорию Донецкой и Луганской областей.

На Слобожанском направлении Россия продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку Харькова. Усиливается ведение радиоэлектронной разведки. На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений, перемещенных из других операционных районов.

На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка, успеха не имел.

На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка и установлении полного контроля над городом Мариуполь.

На Южнобужском направлении противник усилил ведение разведки. Проводил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Марьянское, Нововоронцовка, Новогригоровка и Шевченково. Продолжает наносить ракетные удары по населенным пунктам Одесской области с территории Крымского полуострова.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за прошедшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника.

Группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки были поражены четыре воздушных цели: два вертолета, один БПЛА и одна крылатая ракета.