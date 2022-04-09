Полтавская ОВА: оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре в городе Миргород Полтавской области. Вследствие чего имеются значительные разрушения и пострадавшие, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Этой ночью российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде. Значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь" , - написал он.

Напомним, что ранее российские оккупанты уже нанесли ракетные удары по инфраструктуре Миргорода, в частности 2 апреля.