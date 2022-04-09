Верещук: 9 апреля будут работать 10 гумкоридоров

На 9 апреля согласовали работу 10 гуманитарных коридоров в трех областях, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram.

Гуманитарные коридоры на 9 апреля

Донецкая область:

Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область:

Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и на автобусах.

Бердянск – Запорожье,

Токмак – Запорожье (Место сбора: ул. Шевченко, 5),

Энергодар – Запорожье (место сбора автомобилей объявят местные власти),

Мелитополь – Запорожье.

Если оккупанты вернут захваченные автобусы, то людей будут ждать возле пожарной части №10.

Луганская область: