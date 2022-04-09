Верещук: 9 апреля будут работать 10 гумкоридоров
На 9 апреля согласовали работу 10 гуманитарных коридоров в трех областях, сообщает Украинская правда.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram.
Гуманитарные коридоры на 9 апреля
Донецкая область:
- Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область:
Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и на автобусах.
- Бердянск – Запорожье,
- Токмак – Запорожье (Место сбора: ул. Шевченко, 5),
- Энергодар – Запорожье (место сбора автомобилей объявят местные власти),
- Мелитополь – Запорожье.
Если оккупанты вернут захваченные автобусы, то людей будут ждать возле пожарной части №10.
Луганская область:
- Северодонецк – Бахмут (Место сбора: проспект Химиков, 28),
- Лисичанск – Бахмут (Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324),
- Попасная – Бахмут (Место сбора: ул. Первомайская, 42),
- с. Горное – Бахмут (Место сбора: ул. Гагарина, 13),
- Рубежное – Бахмут.