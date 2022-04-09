На красной ветке метро Киева заработала еще одна станция

На красной ветке Киевского метрополитена заработала станция метро "Берестейская". На ней поезда снова проводят посадку и высадку пассажиров, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

Сообщается, что без остановки поезда метро следуют через станции "Майдан Независимости" (синяя ветка) и "Кловская" (зеленая ветка).

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" - "Театральная", "Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта".

Как курсируют поезда метро:

Красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Театральная"

Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки"

Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор" с пересадкой на станции "Выдубичи"

Метрополитен работает с 07:30 до 19:00. Средний интервал движения поездов по линиям составляет ориентировочно 1 час.