Пентагон: ракету "Точка-У" по вокзалу в Краматорске выпустила РФ

Ракетный удар с комплекса "Точка У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области 8 апреля, в результате которого погибли более 50 человек, был совершен именно российскими военными, несмотря на попытки российского командования снять с себя ответственность за это, сообщает Радио Свобода.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов 8 апреля.

"Очевидно, мы не купились на возражение россиян о том, что они не несут ответственности (за этот ракетный удар – ред.). Сначала они заявили об успешном ударе, но затем отрицали это, как только поступило сообщение о последствиях" , – сообщили в Пентагони.

В ведомстве также сообщили, что российские военные собираются задействовать 18-ю мотострелковую дивизию Вооруженных сил РФ для наступления на Краматорск.

"Можно говорить об одном подразделении – 18-й мотострелковой дивизии, которая сформирована в 2021 году. Состоит из трех мотопехотных полков, а также бронетанкового полка. По нашей оценке, ожидается, что они будут применены там, где атаковали железнодорожный вокзал (в Краматорске - ред). Мы видим перемещение подразделений и применение силы в этой зоне" , – сообщил чиновник Пентагона.

"Это главный железнодорожный узел восточной части Украины. И это очень стратегическое место. И мы видели, как они пытались переместить силы в Краматорск, где расположена эта железнодорожная станция" , – добавил он.

По его словам, в настоящее время свои военные подразделения Россия перебрасывает в российские города Белгород и Валуйки с целью дальнейшего наступления.

"Видим, что некоторые подразделения идут в Белгород. Некоторые добираются в Валуйки, которые расположены юго-восточнее Белгорода в России и прямо у границы с северной частью Донбасса" , - сообщили в Пентагоне.

Также в Пентагоне добавили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия выпустила уже 1500 ракет по Украине.

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