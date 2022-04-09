В Генштабе сообщили о потерях армии РФ с начала вторжения

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал оперативные данные о потерях российских войск в живой силе и технике с начала полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 19100,

танков ‒ 705,

боевых бронированных машин ‒ 1895,

артиллерийских систем – 335,

РСЗО – 108,

средств ПВО – 55,

самолетов – 151,

вертолетов – 136,

автомобильной техники – 1363,

кораблей /катеров – 7,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,

специальной техники – 25,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе подчеркивают, что эти данные ориентировочные. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.