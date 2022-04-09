В Генштабе сообщили о потерях армии РФ с начала вторжения
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал оперативные данные о потерях российских войск в живой силе и технике с начала полномасштабного вторжения.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 19100,
- танков ‒ 705,
- боевых бронированных машин ‒ 1895,
- артиллерийских систем – 335,
- РСЗО – 108,
- средств ПВО – 55,
- самолетов – 151,
- вертолетов – 136,
- автомобильной техники – 1363,
- кораблей /катеров – 7,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,
- специальной техники – 25,
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
В Генштабе подчеркивают, что эти данные ориентировочные. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.