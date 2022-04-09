В Генштабе сообщили о потерях армии РФ с начала вторжения

В Генштабе сообщили о потерях армии РФ с начала вторжения
Фото: Facebook

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал оперативные данные о потерях российских войск в живой силе и технике с начала полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 19100,
  • танков ‒ 705,
  • боевых бронированных машин ‒ 1895,
  • артиллерийских систем – 335,
  • РСЗО – 108,
  • средств ПВО – 55,
  • самолетов – 151,
  • вертолетов – 136,
  • автомобильной техники – 1363,
  • кораблей /катеров – 7,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,
  • специальной техники – 25,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе подчеркивают, что эти данные ориентировочные. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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