Зеленский: лидер страны в ЕС хотел доказательств о "резне в Буче"
Премьер-министр одной из стран Европейского Союза хотел получить доказательства того, что российские военные преступления в Буче (Киевская область) не были инсценировкой со стороны Украины, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью изданию Bild.
В частности, на вопрос о худшем, что он слышал за последние дни, Зеленский ответил, что это было желание одного из ведущих политиков ЕС получить доказательства того, что "резня в Буче" не была инсценировкой.
Он также подтвердил, что этим политиком был премьер одной из европейских стран, но не стал его называть.
"Покажите нам доказательства того, что это не постановка", - процитировал Зеленский этого политика.