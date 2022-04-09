Зеленский: лидер страны в ЕС хотел доказательств о "резне в Буче"

Премьер-министр одной из стран Европейского Союза хотел получить доказательства того, что российские военные преступления в Буче (Киевская область) не были инсценировкой со стороны Украины, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью изданию Bild.

В частности, на вопрос о худшем, что он слышал за последние дни, Зеленский ответил, что это было желание одного из ведущих политиков ЕС получить доказательства того, что "резня в Буче" не была инсценировкой.

Он также подтвердил, что этим политиком был премьер одной из европейских стран, но не стал его называть.