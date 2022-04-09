Синегубов: под Изюмом захватчики пытаются обойти позиции ВСУ
Под Изюмом в Харьковской области рашисты пытаются обойти позиции Вооруженных сил Украины и ежедневно несут потери, сообщает Укринформ.
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сложным остается Изюмское направление. Россияне пытаются обойти Изюм, позиции нашей армии и концентрированно направить свои войска в Донецкую и Луганскую области, тем самым усилить там военное присутствие. Но благодаря нашим Вооруженным силам Украины на этих территориях враг действительно ежедневно несет большие потери техники и живой силы", – отметил Синегубов.
В этом районе продолжаются эвакуационные мероприятия, в частности Барвенково и Лозовой, поскольку возможно смещение театра боевых действий именно на эти населенные пункты. Из Балаклеи, по данным Синегубова, уже уехали 15 тысяч человек, остается около 50 тысяч, из Барвенково выехали около 3 тысяч, остается - 1,5 тысячи человек.
По информации главы, за сутки оккупанты нанесли по региону около 50 ударов из артиллерии, минометов, танков и РСЗО. В Харькове пострадала инфраструктура Салтовки, Холодной Горы, Алексеевки, ХТЗ.
Также россияне интенсивно обстреливали Дергачи. Повреждены здания больницы, амбулатории, жилые дома. Пострадавших нет.