Синегубов: под Изюмом захватчики пытаются обойти позиции ВСУ

Под Изюмом в Харьковской области рашисты пытаются обойти позиции Вооруженных сил Украины и ежедневно несут потери, сообщает Укринформ.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сложным остается Изюмское направление. Россияне пытаются обойти Изюм, позиции нашей армии и концентрированно направить свои войска в Донецкую и Луганскую области, тем самым усилить там военное присутствие. Но благодаря нашим Вооруженным силам Украины на этих территориях враг действительно ежедневно несет большие потери техники и живой силы" , – отметил Синегубов.

В этом районе продолжаются эвакуационные мероприятия, в частности Барвенково и Лозовой, поскольку возможно смещение театра боевых действий именно на эти населенные пункты. Из Балаклеи, по данным Синегубова, уже уехали 15 тысяч человек, остается около 50 тысяч, из Барвенково выехали около 3 тысяч, остается - 1,5 тысячи человек.

По информации главы, за сутки оккупанты нанесли по региону около 50 ударов из артиллерии, минометов, танков и РСЗО. В Харькове пострадала инфраструктура Салтовки, Холодной Горы, Алексеевки, ХТЗ.

Также россияне интенсивно обстреливали Дергачи. Повреждены здания больницы, амбулатории, жилые дома. Пострадавших нет.