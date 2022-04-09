Белый дом: военные РФ нацелены убивать журналистов и гражданских

Во время активных боевых действий в Украине не должно быть ни американских журналистов, ни других граждан США, потому что российские силовики намерены убивать и прессу, и других гражданских, ведь это часть целей российских оккупантов, сообщает Новое время.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Во время брифинга журналисты задали вопрос о том, есть ли данные разведки или другая информация о том, что Путин целится в журналистов.

В вопросе упомянули сообщения главы Агентства США международного развития Саманты Пауэр, обратившей внимание на то, что во время войны в Украине погибает беспрецедентное количество журналистов: семь медийщиков за шесть недель.

"Что касается конкретных целей, мы знали с самого начала – и мы говорили об этом публично, конечно, – что президент Путин и российские военные рассматривают как цели – намерены убивать или могут избивать по гражданским и другим лицам, включая журналистов. быть частью этого. Ничего нового добавить не могу — ни относительно новой информации, ни другого" , — сказала Джен Псаки.

Представительница отметила, что Белый дом ценит роль, которую американские журналисты и военкоры со всего мира сыграли в освещении войны в Украине, всех разрушений и ужасов, потому что "это прямо повлияло на эмоциональную реакцию людей в Соединенных Штатах".