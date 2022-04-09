В МИД Италии анонсировали возращение дипломатов в Киев
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо анонсировал возращение итальянских дипломатов в Киев. По его словам, это случится после Пасхи, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
"После Пасхи итальянское посольство в Киеве вновь откроется, должна преобладать дипломатия мира", - заявил глава МИД.
Отмечается, что с начала полномасштабной войны в Украине посольство Италии переехало во Львов.
Напомним, ранее о возвращении дипломатического представительства в Киев заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.