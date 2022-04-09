Зеленский: Германия холодна и консервативна, но ее риторика изменилась

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия виновата в неоднократных задержках санкций против России, но риторика страны все же изменилась, сообщает Новое время.

Об этом он сказал в интервью Bild.

В частности, Зеленский отметил, что Берлин вместе с другими странами выступают против эмбарго на российские нефть и газ. В то же время он поблагодарил за пятый пакет санкций ЕС против страны-агрессора, включающий постепенный отказ от импорта угля.

"Германия не поддерживала нас оружием. Германия откровенно сказала, что мы не будем членом НАТО. Но если быть честными: риторика Германии поменялась. Германия консервативна и холодна, но поезд тронулся" , — заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что немцы «совсем не холодны». Он вспомнил о масштабных акциях в поддержку Украины, где "увидел их лица".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия приняла решение о предоставлении Киеву вооружения, от чего категорически и последовательно отказывалась ранее. Также канцлер Олаф Шольц заявил, что импорт российской нефти Берлин может прекратить уже в этом году.