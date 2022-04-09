ОВА: агрессор штурмует Попасную и Рубежное, пытаясь зайти в города

Российский агрессор в Луганской области штурмует Попасную и Рубежное, пытаясь зайти в города, однако несет потери в живой силе и технике, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил в Фейсбуке руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Орки штурмуют Попасную и Рубежное, рашисты пытаются зайти в города, однако несут потери", - написал глава области .

Он рассказал, что бои продолжаются в Попасной и Рубежном, но не может враг продавить нашу оборону, оставляет там десятки трупов, технику свою, но все равно они лезут и лезут.

По словам Гайдая, захватчики накапливают силы для наступления и увеличивают количество обстрелов всей области.

«Линия фронта за ночь не поменялась. В то же время россияне забросали снарядами Северодонецк и Горскую громаду. Областной центр начали обстреливать по поквартальной системе», – отметил руководитель ОВА .

Он также сообщил, что критическая инфраструктура в Луганской области почти не функционирует, и с этим вопросом ситуация будет только ухудшаться, ремонтировать уже нечего. И призвал всех жителей, которые еще остаются в области, эвакуироваться.

«Скорректированы маршруты для эвакуации. Берегите себя!» - подчеркнул Гайдай .

Как сообщалось, Луганщина постоянно подвергается ударам со стороны российской захватнической армии разным оружием - системами залпового огня «Торнадо - С», «Град», авиабомбами и т.д. В регионе разрушено много жилых домов.

8 апреля в Луганской области из опасных населенных пунктов, постоянно обстреливаемых российскими захватчиками, эвакуировали более 1500 мирных жителей.