ЕС: вокзал в Краматорске атаковала Россия
Европейский Союз уверен, что ракетный удар по Краматорску нанесла Россия, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в заявлении спикер пресс-службы внешнеполитической службы ЕС.
"Европейский Союз глубоко шокирован атакой России, ударившей в пятницу по железнодорожному вокзалу Краматорска", - говорится в заявлении.
ЕС настаивает, что виновные за это военное преступление должны быть привлечены к ответственности.
"Не должно быть безнаказанности за военные преступления. ЕС поддерживает меры по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.