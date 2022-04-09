ЕС: вокзал в Краматорске атаковала Россия

ЕС: вокзал в Краматорске атаковала Россия

Европейский Союз уверен, что ракетный удар по Краматорску нанесла Россия, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении спикер пресс-службы внешнеполитической службы ЕС.

"Европейский Союз глубоко шокирован атакой России, ударившей в пятницу по железнодорожному вокзалу Краматорска", - говорится в заявлении.

ЕС настаивает, что виновные за это военное преступление должны быть привлечены к ответственности.

"Не должно быть безнаказанности за военные преступления. ЕС поддерживает меры по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.

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