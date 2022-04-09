Мэр: в Тернополе демонтировали памятник Пушкину

В городе Тернополь был демонтирован памятник российскому поэту и прозаику Александру Пушкину, сообщает Украинская правда.

Об этом написал мэр Тернополя Сергей Надал в Telegram.

"Тернополь – без памятника Пушкину. Эта инициатива уже обсуждалась не один год. Пушкин не имел никакого отношения к Тернополю, как и большинство российских писателей, композиторов и других".

Надал добавил, что после зверств России в Украине, в Тернополе нет больше места российским и советским памятникам.