Мэр: в Тернополе демонтировали памятник Пушкину
В городе Тернополь был демонтирован памятник российскому поэту и прозаику Александру Пушкину, сообщает Украинская правда.
Об этом написал мэр Тернополя Сергей Надал в Telegram.
"Тернополь – без памятника Пушкину. Эта инициатива уже обсуждалась не один год. Пушкин не имел никакого отношения к Тернополю, как и большинство российских писателей, композиторов и других".
Надал добавил, что после зверств России в Украине, в Тернополе нет больше места российским и советским памятникам.