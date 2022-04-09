МВД: оккупанты похитили экс-главу Херсонской ОГА

Сегодня, 9 апреля российские военные в Херсоне похитили бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Андрея Путилова. Оккупанты в масках увезли его в неизвестном направлении, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram.

"Час назад в Херсоне оккупанты в масках схватили и увезли в неизвестном направлении бывшего главу Херсонской ОГА, народного депутата ВР Украины VII созыва Путилова Андрея Станиславовича" , - написал Геращенко.

Напомним, недавно мэр оккупированного Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что российские военные имеют на местных активистов и военных всю информацию.

Добавим, российские оккупанты продолжают похищать городских голов в Херсонской области. Недавно стало известно о похищении мэра Таврическая Николая Ризака.