Лазебная: для получения выплат за март надо получить статус переселенца до 14 апреля

Внутренние переселенцы, чтобы получить выплаты за март, должны зарегистрироваться как ВПЛ (внутренне перемещенные лица) до 14 апреля. Сумма выплат составит 2000-3000 гривен, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом заявила министр социальной политики Марины Лазебной в эфире национального телемарафона.

Правительство подключило дополнительные каналы для регистрации внутренне перемещенных лиц. Если раньше это были только органы социальной защиты населения на уровне районов и городов областного значения, то теперь человек сможет обратиться к уполномоченному лицу громады, центров предоставления административных услуг, а впоследствии просто подать заявление дистанционно через Портал "Дія".

Внутренне перемещенные лица, которые вынуждены были покинуть место постоянного проживания в связи с широкомасштабным вторжением России в Украину, могут получить помощь на проживание от государства в размере 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью и в размере 2000 гривен на взрослого.