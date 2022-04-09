Зеленский: мир должен понимать, что украинцы защищают свое право жить
В ответ на российскую агрессию украинский народ защищает свое право на жизнь в современном мире, сообщает Укринформ.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS News, полная версия которого выйдет в это воскресенье.
«Мы защищаем право жить. Я никогда не думал, что это право имеет столь высокую цену», - подчеркнул он.
По словам главы государства, право на жизнь является человеческой ценностью.
«Россия не должна выбирать, что нам делать, и как я пользуюсь своими правами. Это право (жить – ред.) было мне предоставлено Богом и моими родителями», - добавил он.
На вопрос журналиста, что Президент увидел в Буче, Владимир Зеленский сказал: «Смерть. Просто смерть».
Как сообщалось, после освобождения Киевской области мир облетели фото убитых российскими захватчиками мирных жителей Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других населенных пунктов. Среди уже найденных жертв военных преступлений российских войск есть изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, дети, пожилые люди, мужчины. У многих из них связаны руки, есть следы пыток, убитые выстрелами в затылок.