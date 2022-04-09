Зеленский: только Путин может остановить войну

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, поскольку только он может остановить войну, сообщает Укринформ.

Об этом глава украинского государства заявил в интервью немецкому изданию Bild.

"Сегодня Украине не остается ничего другого, как сесть за стол переговоров. В России никто другой не в состоянии остановить эту войну. Только он один (Путин – ред.) решает, когда эта война закончится", – заявил Зеленский .

В то же время, он отметил, что после зверств российских военных в украинских городах и селах "чувствует ненависть к россии, к российским солдатам".

"Когда я вижу эти картины перед глазами. Убитые дети без ног, без рук. Это ужас", – сказал Президент .

Он признался, что уже не может плакать, хотя привыкнуть к жертвам невозможно.

По просьбе журналиста прокомментировать два своих фотопортрета, один из которых был сделан перед войной, а второй – во время поездки в Бучу, Зеленский сказал:

"Это два разных человека".

По его мнению, такое изменение в пользу страны. Он также выразил сомнение, что сможет когда-нибудь стать тем, кем был раньше.

По словам главы государства, ему неизвестно, были ли у россиян списки на убийство до военных преступлений в Буче, как рассказали очевидцы, но он слышал о таких списках в больших городах, таких как Херсон.