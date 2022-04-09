Российский суд оштрафовал мужчину за цитату Путина о войне

Суд Санкт-Петербурга оштрафовал гражданина Артура Дмитриева за плакат с цитированием слов президента России Владимира Путина о войне, сообщает Украинская правда.

"Цитата из Путина дискредитирует армию России! Так решил суд в Петербурге и оштрафовал на 30 тысяч рублей пикетчика Артура Дмитриева. На плакате у него была цитата из речи президента, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне: "Война принесла столько горя, что забыть это невозможно, нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы".

7 апреля в Санкт-Петербурге участника пикета Артура Дмитриева задержали и доставили в отдел полиции № 49.

На плакат он вынес слова Путина, но не подписал авторство.

Война принесла столько горя, что нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы Фото Артура Дмитриева

Перед судом Дмитриев провел ночь в отделе.

Статья о "дискредитации" вооруженных сил РФ, по которой на него составили протокол, не подразумевает ареста и задерживать по ней больше чем на 3 часа нельзя.