Google заблокировал канал Госдумы РФ на YouTube

YouTube-канал Госдумы России, которая напала на Украину, заблокировали, сообщает Украинская правда.

"Google заблокировал YouTube-канал "Дума ТВ".

"На нем было более 145 тысяч подписчиков, а наши видео суммарно набрали более 100 млн просмотров. Мы делились с вами эксклюзивными комментариями депутатов, трансляциями пленарных заседаний и нашими программами".

В то же время в Госдуме добавили, что "были готовы к этому" и предложили россиянам смотреть их на их изолированном RuTube, а также ВКонтакте и Telegram.