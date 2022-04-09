Министр финансов: Франция готова отказаться от российской нефти

﻿Франция готова запретить импорт российской нефти. Об этом в интервью CNN сообщил министр финансов Бруно Ле Мер, сообщает Новое время.

Санкции Франция готова ужесточить после обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске, в результате которого погибло 50 человек. Министр назвал атаку "резней" и призвал установить виновных, а также привлечь их к ответственности.

"Мы готовы пойти дальше и принять решение о запрете на нефть, и я глубоко убежден, что следующие шаги и последующие обсуждения будут сосредоточены на этом вопросе" , — заявил Ле Мер.

Для введения гораздо более жестких санкций против российского энергетического сектора необходимо "европейское единство". Французский министр считает, что уже введенные санкции ЕС очень эффективны и являются самыми жесткими с момента создания ЕС.