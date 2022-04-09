Зеленский: Путин является ответственным за военные преступления в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский президент Владимир Путин является ответственным за военные преступления. Как и другие российские военные, которые выполнили его приказ, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для СBS News.

"Да, я считаю. Я считаю, что он один из них", - ответил Зеленский на вопрос от том, считает ли он Путина ответственным за военные преступления в Украине .

Он также добавил, что все те, кто принял решение о войне или выполнил указ Путина, виновны в военных преступлениях.