Денисова: имеются данные о 360 убитых гражданских в Буче
Имеются данные от городских властей о том, что в Буче на Киевщине было убито 360 гражданских лиц, среди которых минимум 10 - дети, сообщает Укринформ.
Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Она уточнила, что в Буче на улице Яблонской оккупанты обустроили настоящую застенку, и выжившие сказали, что здесь был штаб кадыровцев, которые расстреливали людей в упор, выжигали глаза, отрезали части тела, мучили до смерти не только взрослых, но и детей.
"По информации городских властей, всего в Буче на данный момент 360 убитых мирных жителей, среди которых минимум 10 детей", - проинформировала украинский омбудсман.
Денисова особо отметила, что в лесу на выезде из Гостомеля в сторону Ирпеня местные жители обнаружили расстрелянный автомобиль с семьей.
По убеждению Уполномоченного ВРУ по правам человека, такие действия российских военных подпадают под определение преступления "геноцид" в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказание за него и статьи 6 Римского устава международного уголовного суда.
"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и преступлений против человечности РФ в Украине", - уточнила украинский омбудсман.