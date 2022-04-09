ERR: Эстония начала аннулировать визы лицам с символикой войны

Эстонские пограничники начали активнее контролировать использование символики, поддерживающей войну против Украины, и при необходимости аннулировать визы нарушителей, сообщает Европейская правда.

Департамент полиции и пограничной охраны не позволяет, в частности, публично демонстрировать георгиевские ленты и другие символы, используемые РФ в войне против Украины, такие как латинские буквы "Z" и "V", пишет портал ERR.

По состоянию на 8 апреля визы были аннулированы у нескольких нарушителей.

"Обращаем внимание на разные вещи: печально известную букву "Z", георгиевские ленты, элементы обмундирования российской армии. Такие вещи всегда привлекают наше внимание и ведут к тому, что владельца такой символики направляют на дополнительную проверку и с ним проводится беседа. Во время этой беседы. выясняется, как с ним действовать дальше", – объяснил начальник пограничного пункта в юго-восточной Эстонии Петер Маран .

Напомним, правительство Эстонии одобрило поправки к уголовному законодательству, по которым будет наказываться использование вражеских символов в поддержку российской агрессии против Украины.