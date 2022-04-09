ОП: Харьков получает ежедневно 300 тонн гуманитарки
Замглавы Офиса президента посетил Харьков, оценив масштабы разрушений, и пообещал все отстроить, сообщает Корреспондент.
В Харьков каждый день доставляется 300 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко после визита в город.
При этом 100 тонн составляют продукты питания.
Он отметил, что в окрестностях Харькова продолжаются бои.
"Город с одной из крупнейших площадей в Европе - площадью Свободы, крепко держит оборону", - подчеркнул Тимошенко.
В целом, по данным ОП, в Харьковской области разрушены 858 объектов, из них 628 - гражданских, а в самом Харькове сильно пострадал центр города.
"Мы отстроим каждый разрушенный дом", - пообещал Тимошенко.