Источники: Орбан считает, что резня в Буче могла быть инсценировкой

Европейским политиком, который требовал от президента Украины Владимира Зеленского предоставить доказательства того, что "Резня в Буче" не была украинской инсценировкой, оказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина.

Об этом изданию сообщил осведомленный источник.

"Да, это Орбан" , - ответил он на вопрос, имел ли Зеленский в виду венгерского премьера, когда говорил об этом случае.

Не связанные друг с другом источники "Европейской правды" и "Украинской правды" подтвердили﻿, что Зеленский говорил о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

Непонятно, где Орбан озвучил свое требование предоставить доказательства. После Бучанской резни, по данным издания, общения официального Будапешта с украинской стороной не было.

Отметим, после отступления российских войск из этого города обнаружили десятки погибших мирных жителей. Мировое сообщество возмутилось свидетельствами российских преступлений, поскольку у части погибших были связаны руки, они были расстреляны. По последним данным, за время российской оккупации погибли более 350 жителей Бучи.