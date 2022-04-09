Ляшко: в Украине от обстрелов повреждены 307 заведений здравоохранения

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские захватчики повредили 307 учреждений здравоохранения, 21 больница уничтожена полностью, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

"В общей сложности с начала войны российские кафиры повредили 307 учреждений здравоохранения, в эту цифру входят и центры первичной медико-санитарной помощи. 21 больница уничтожена полностью, они восстановлению не подлежат, на их месте нужно будет строить новые", - сказал министр .

По его словам, в поврежденных больницах в зависимости от уровня разрушений врачи из одного корпуса часто переходят в уцелевший, чтобы об этом оказание медицинской помощи не останавливался.

Ляшко отметил, что из Донецкой и Луганской областей многие пациенты были эвакуированы в более безопасные места.

Он также отметил необходимость развертывать полевые госпитали в западных регионах, ведь в зоне боевых действий людям оказывают на месте только первую медицинскую помощь, а затем эвакуируют.

По словам министра, после деоккупации городов департаменты здравоохранения областных администраций анализируют ситуацию и решают, есть ли необходимость в развертывании полевого госпиталя. Например, в поселке Макаров Киевской области была уничтожена амбулатория и повреждена центральная районная больница, поэтому туда уже отправили специальную бригаду, которая оказывает медицинскую помощь в оборудованных помещениях.