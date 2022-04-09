Денисова: в Украине зафиксировали более 15 тысяч пропавших без вести

Офис омбудсмана имеет информацию, если говорить о без вести пропавших, о более чем 15 тысячах таких случаев, сообщает Укринформ.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"По пропавшим без вести, сколько у нас посчитано – это более 15 тысяч случаев таких. Потому что мы их фиксируем, к нам обращаются граждане, и мы четко знаем, где, кто, какая фамилия, какого года рождения, где он исчез" , - уточнила Денисова.

Отдельно она отметила, что сейчас сложно сказать точные данные, среди прочего, об общем количестве погибших, изнасилованных в результате полномасштабного вторжения РФ.