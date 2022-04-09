Зеленский: Защитники Мариуполя сдерживают 10 тысяч оккупантов

Президент Владимир Зеленский заявил, что защитникам Мариуполя противостоят 10 тысяч оккупантов, и если город удастся удержать, то захватчики не смогут пойти на восток Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сказал Зеленский на совместной с федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером пресс-конференции 9 апреля.

"Стоит Мариуполь. Сколько выстоит Мариуполь? Там наши военные. Мощные, крепкие. Одни из самых крепких, и вы это прекрасно знаете. Вокруг них сегодня 10 тысяч российских военных".

Президент добавил, что для защитников Мариуполя это большое испытание, но, если удастся удержать Мариуполь, то эти десять тысяч россиян там останутся и не пойдут на восток, который Россия планирует захватить.