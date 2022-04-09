МИД: посольство Чехии планирует вернуться в Киев

Чешские дипломаты вернутся в Киев в ближайшее время, сообщает Укринформ.

Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Чешской Республики Яна Липавского, пишут Novinky.

«Мы стремимся к возвращению (дипломатов) в Киев, сейчас интенсивно над этим работаем, надеемся, что это удастся быстро… Мы хотим дипломатически поддержать Киев. Мы хотим присутствовать в столице», – сказал Липавский .

В то же время он не стал уточнять детали, пока люди не вернутся в украинскую столицу.

Министр выразил уверенность, что непосредственная военная угроза, когда в городе действительно было чрезвычайное положение и был комендантский час, прошла.

Липавский также пообещал максимальную поддержку, чтобы беженцы могли вернуться в Украину, когда там стабилизируется ситуация.

Как сообщалось, посольство Чешской Республики в Киеве было закрыто 24 февраля, в день российского вторжения в Украину. Позже чешские дипломаты также вышли из генконсульства во Львове.