Зеленский поблагодарил канцлера Австрии за поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил федерального канцлера Австрии Карла Нехаммера за визит в Украину и поддержку нашего государства, сообщает Укринформ.

Об этом он сказал на совместном брифинге в Киеве.

"Визит господина канцлера в Киев решающий в этот день, очень важный для нас... Для нас очень важно, что он глубоко понимает нашу ситуацию, глубоко понимает последствия этой восьмилетней войны российской федерации против нас, особенно знает последствия после полномасштабного вторжения" , - заявил глава государства.

Он также отметил, что канцлер Австрии решил посетить Бучу вместе со своей командой.