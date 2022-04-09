Шмыгаль назвал источники наполнения бюджета Украины в условиях войны
Сейчас наполнение бюджета происходит благодаря выпуску военных облигаций, поддержке наших партнеров и международных финансовых организаций, сообщает УНИАН.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что государство создало необходимые условия, чтобы бизнес начинал работать, — оставило только уплату 2% от оборота.
"Это интересное предложение для бизнеса. И он очень положительно отозвался. Зарегистрировано уже более 150 тысяч бизнесов, которые захотели перейти на эту систему. Бюджет сократится. Но мы четко определили приоритеты: мы тратим на защиту, на социальные и гуманитарные сферы", — отметил Шмыгаль.
По его словам, сейчас наполнение бюджета происходит благодаря выпуску военных облигаций, поддержке наших партнеров и международных финансовых организаций.
"Есть еще одна часть — международные гуманитарные и благотворительные организации, которые также платят определенные деньги нашим гражданам, и с ними мы сейчас также активно наращиваем работу. Эти блоки дают возможность покрывать дефицит бюджета", — сказал глава правительства.
Как сообщалось, в первом квартале госбюджет удалось выполнить на 110%. Этому способствовали результаты первых двух месяцев этого года и авансовые налоговые поступления. Но во втором квартале 2022 года ожидается существенное недовыполнение госбюджета.
При неблагоприятном развитии событий рассматривается возможность временного сокращение отдельных социальных расходов, начиная с мая. Для недопущения реализации такого сценария, как отметили участники встречи, необходимо как можно быстрее запустить работу отечественной экономики - как тяжелой промышленности, так и малого и среднего бизнеса.